Piove e via del Rivo ridiventa una ‘piscina’

La pioggia era attesa ed è arrivata, puntuale, sabato mattina insieme ad un forte vento di scirocco. Anche Terni alle prese con il maltempo e le precipitazioni, a tratti molto intense, hanno causato alcuni allagamenti e disagi. Come in via del Rivo – in particolare il tratto iniziale che parte da piazzale Marinai d’Italia – che si è nuovamente allagato come già accaduto almeno due volte nell’ultimo mese. Un problema ‘storico’ a cui non è stata trovata, finora, una soluzione. Intanto lavoro intenso per i vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale.

