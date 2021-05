Piscine dello Stadio, bambini e ragazzi ai campus estivi dal prossimo 10 giugno

Pubbliredazionale

Tornano i campus estivi alle Piscine dello Stadio di Terni. Si parte il 10 giugno con il ‘Kids Summer Camp – Birbalandia campus all’aria aperta 2.0’ che accoglie bambini e ragazzi dai 12 mesi ai 14 anni di età. Tre gli orari disponibili: dalle ore 8 alle 13, dalle ore 8 alle 14.30 (pasto presso la mensa interna) e dalle ore 8 alle 17.30 (pasto presso la mensa interna). Il programma, strutturato e organizzato nel rispetto delle reali esigenze educativo-formative, anche a livello inclusivo ed individualizzato, promuove attività in grado di stimolare a pieno tutte le personali potenzialità all’interno della nostra struttura unica, con la collaborazione ed il supporto di tecnici e educatori qualificati. Durante l’arco della settimana si svolgeranno attività sportive (nuoto e pallanuoto nella piscina olimpionica, calcetto, psicomotricità, ginnastica, acquagym, basket presso i 5 mila mq di parco verde disponibili), attività didattiche, ludico-ricreative (danza, inglese, spagnolo, water game) e laboratoriali. L’obiettivo del nostro centro estivo è quello del raggiungimento dell’autonomia personalein un contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione e la collaborazione, il rispetto per gli altri e le loro identità, il saper stare insieme, il condividere spazi e materiali. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti recapiti: 351.5569710 (Marianna) – 0744.405310.