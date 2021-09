Pista ciclabile di viale Brenta: «Doppiamente incompleta»

C’è un certo disappunto fra i residenti di viale Brenta, a Terni, per le condizioni in cui versano i giardini e le aree adiacenti la nuova pista ciclabile – «per la quale, comunque, non sono stati ancora realizzati alcuni attraversamenti», osservano -, visto che al termine dei lavori, alcuni scarti e residui sono stati lasciati a ridosso del percorso.

La protesta

«Attualmente – lamentano i residenti che hanno segnalato la problematica ad umbriaOn – ci sono tutta una serie di materiali, relativi all’intervento, che non sono stati mai rimossi. Pezzi di legno, rifiuti, sassi, inoltre non è stato sistemato il verde. L’intervento ci sembra doppiamente incompleto, perché l’area verde è stata lasciata in pessime condizioni e perchè mancano l’attraversamento in via Lungonera e il collegamento con la pista ciclabile già esistente. Chi deve, si attivi».