Più di una ‘Foto di gruppo’. Bassi Maestro apre il giugno del rap a Bastia

«Tanto va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo». Canta così Bassi Maestro in ‘Foto di gruppo’, una delle sue canzoni più famose. Sono molto di più invece i concerti del noto rapper e disc jockey, che all’anagrafe è registrato come Davide Bassi. Lo sanno bene i fan che arriveranno numerosi il primo giugno a Bastia per la tappa al Chroma Festival. Una serata imperdibile nella quale prima si esibirà in live il rapper Nitro, poi un dj set atomico droppato da chi ha scritto pagine di storia dell’hip hop italiano. Si apre così in Umbria il mese del rap che si chiuderà il 30 giugno con Fabri Fibra a Perugia per L’Umbria che spacca.

