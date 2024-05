Più Umbria a convegno su energia e ambiente: «Agire insieme si può»

Il ruolo dell’energia nello sviluppo sostenibile, tra la decarbonizzazione e la transizione energetica, con in più un focus sulle comunità energetiche. Si è svolto nella galleria degli Affreschi del Grand Hotel San Gemini il workshop dal titolo ‘Ruolo dell’energia nello sviluppo sostenibile’, che ha messo a confronto esperti del settore, professori universitari e tecnici per analizzare e approfondire temi quanto mai attuali. Presenti, tra gli altri, Antonio Tacconi e Vanio Ortenzi, rispettivamemte presidente e vice presidente di ‘Più Umbria’, l’associazione culturale che ha organizzato l’evento. Ospiti gli assessori regionali Roberto Morroni ed Enrico Melasecche che hanno fatto il punto sui progetti portati avanti in Umbria sul fronte ambientale. Diversi i contributi alla giornata. Per Ortenzi, già collaboratore del Gabinetto del Mise, «il ruolo dell’idrogeno è fondamentale per la transizione energetica. Il Ministero delle imprese e del made in Italia crede moltissimo in questa strategia perché ci sono accordi internazionali e nazionali delle riduzioni drastiche non solo anidride carbonica, ma anche di altri cinque gas clima alteranti per evitare che ci siano problematiche ambientali o eccessi dovuti ai cambiamenti climatici distruttivi». La conclusione è stata affidata ad Antonio Tacconi: «Transizione energetica, sviluppo sostenibile sono temi fondamentali perché le problematiche legate all’energia sono essenziali per le nostre famiglie e le nostre imprese. Dobbiamo mettere insieme i politici, i tecnici e gli imprenditori affinché ci siano risposte vere e concrete che diano al territorio dei risultati tangibili».

