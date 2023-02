Pnrr Cesi, ex convento di Sant’Onofrio: lavori da 1 milione di euro

di S.F.

Firme su firme per avviare le procedure legate al Pnrr di Cesi. Non solo il campo sportivo comunale e la riqualificazione urbana: tra gli interventi più rilevanti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza c’è un edificio storico posizionato ai ‘piani alti’ del borgo, vale a dire l’ex convento (ed ex colonia) di Sant’Onofrio. C’è anche quest’opera in ballo nell’iter per le manifestazioni di interesse in scadenza il 26 febbraio. Il ‘restyling’ in questione è uno dei più sostanziosi del pacchetto considerando che l’importo previsto dei lavori è da 1 milione di euro, mentre per il progetto di fattibilità tecnico-economica ci sono 43.970 euro. D’altronde basta dare un’occhiata per rendersi conto del pessimo stato dell’arte. Un’area da non confondere con la vicina chiesa di Sant’Onofrio, non di proprietà comunale. Nel contempo è stato consegnato il progetto di fattibilità per il rifacimento della strada di Sant’Erasmo (800 mila euro) da parte del Kalipè Studio: ora conferenza di servizi e, a chiudere il cerchio, l’indizione della gara per l’appalto integrato.

277 MILA EURO PER IL CAMPO SPORTIVO DI CESI