Pnrr Terni, recupero campo sportivo Cesi: parte la procedura con l’indagine di mercato

Il recupero dell’ex convento ‘Peticca’, il lavoro sulle mura e torri medievali, ex teatro chiesa di Sant’Andrea, l’ex convento di Sant’Onofrio, palazzo Stocchi, l’ex tiro a volo, la rete sentieristica, il campo sportivo comunale e la riqualificazione urbana del borgo. Sono scattate le varie procedure legate al Pnrr di Cesi, a Terni: giovedì c’è stata l’indizione per le manifestazioni di interesse utili a ricercare gli operatori economici da invitare alle varie gare. In parole meno tecniche è un’indagine di mercato. Scadenza fissata al 26 febbraio.

Campo sportivo e riqualificazione urbana

C’è chi va a sé, come ad esempio l’ex convento Peticca, mura e torri medievali. E c’è chi viene ‘accorpato’ nella medesima procedura, come ad esempio il campo sportivo (in fondo all’articolo il video realizzato nell’estate 2021) e la riqualificazione urbana di Cesi: in questo caso in ballo c’è la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico potenziato finalizzato all’indizione della conferenza di servizi preliminare e, a chiudere il cerchio, l’avvio dell’iter per l’appalto integrato. L’importo a base di gara per questa prima fase è di 32.800 euro, ai quali si aggiungono 41.836 euro come ulteriore possibilità che «potrà essere esercitata discrezionalmente dalla stazione appaltante». Riguarda le prestazioni professionali di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Quasi 300 mila euro per la parte sportiva

Le cifre? Per il campo sportivo comunale ci sono 277.727 euro e per il Pfte la base d’asta è quantificata in 9.800 euro. Più corposa invece la somma a disposizione per la riqualificazione urbana del borgo: poco più di 636 mila euro di lavori e 23 mila per la progettazione base. In combinata l’operazione vale oltre 914 mila euro. C’è da correre e non poco. Per il Pfte potenziato i giorni a disposizione sono sessanta naturali e consecutivi, quindi ulteriori quindici per l’eventuale adeguamento all’esito della conferenza di servizi.

