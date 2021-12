Pnrr, si cercano mille professionisti: come candidarsi

Una serie di avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione aperto a professionisti ed esperti, utili ad aiutare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Pnrr. Sono stati poubblicati sul portale inPa: gli interessati possono candidarsi accedendo nell’area di riferimento online e il termine ultimo è fissato a lunedì 6 dicembre alle 14.

IL LINK PER GLI AVVISI

L’appello e le figure richieste



«Da parte nostra, come amministrazione comunale, rivolgiamo – le parole dell’assessore al personale Giovanna Scarcia e della collega ai lavori pubblici Benedetta Salvati – un invito e un appello a tutti i professionisti locali interessati a candidarsi nei termini indicati dal ministero. Per l’Umbria le figure richieste per ora non sono molte, ma l’amministrazione comunale attingerà all’elenco dei candidati ammessi con i requisiti necessari per le opere e gli interventi di nostra competenza. Si tratta di un passaggio importante verso la realizzazione degli interventi del Pnrr per i quali, naturalmente, auspichiamo un coinvolgimento importante dei professionisti e delle imprese locali, per far sì che i fondi a nostra disposizione possano fungere da volano per l’economia del territorio». Tra le figure richieste per l’Umbria risultano ingegneri civili, energetici, chimici, ambientali, geometri, geologi, esperti nella gestione di monitoraggi complessi, esperti in edilizia, esperti digitali, amministrativi e biologi.