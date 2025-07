di S.F.

Lo schema di convenzione per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità delle scuole superiori. Questo il tema di scontro che, da tempo, coinvolge il Comune e la Provincia di Terni: martedì, al Tar Umbria, è calendarizzata l’udienza pubblica per il giudizio di merito.

OTTOBRE 2023, IL COMUNE SI MUOVE AL TAR CONTRO LA PROVINCIA

LUGLIO 2023, LA PROVINCIA ANNULLA IN AUTOTUTELA LO SCHEMA DI CONVENZIONE

La vicenda – ne abbiamo scritto all’epoca – ha preso corpo nell’ottobre del 2023, quando il Comune ha impugnato l’annullamento in autotutela della delibera del consiglio provinciale sul trasporto scolastico. Quest’ultima datata 27 luglio 2022 e stoppata in forma autonoma dopo la conferma «della illegittimità della deliberazione, adottata sulla base di una erronea interpretazione della normativa in materia». Il nodo è sempre lo stesso e riguarda chi deve pagare, per dirla in estrema sintesi. Le somme in ballo sono tutt’altro che irrisorie. Con punto interrogativo riguardante parte dei quasi 900 mila euro richiesti dal Comune alla Provincia.

COMUNE-PROVINCIA, LO SCONTRO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Gli avvocati interessati dalla vicenda sono Paolo Gennari, Francesco Silvi (Comune) ed Elena Stella Richter (Provincia). Sono trascorsi quasi due anni dal deposito del ricorso, c’è ancora l’interesse di palazzo Spada ad andare avanti? Vedremo. C’è una certezza: il 21 maggio 2025 la resistente (palazzo Bazzani) ha depositato documenti, poi il 6 giugno la memoria. La ricorrente una memoria di replica il 17 giugno.