Pnrr Terni, 200 mila euro per il sito internet del Comune e sei servizi digitali

di S.F.

Pnrr Terni, non solo lavori pubblici e riqualificazioni. C’è tutto il settore ‘digitale’ su questo fronte e palazzo Spada nelle ultime ha avviato l’iter per uno degli appalti in ballo: scatta la procedura per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale del Comune ed i servizi digitali per il cittadino. Il quadro economico complessivo supera di poco i 240 mila euro.

Gara e dettagli

Se ne occupano il dirigente Andrea Zaccone ed il responsabile unico del procedimento, la posizione organizzativa Massimo Lesina. Si parte con l’avviso per le manifestazioni di interesse, quindi la procedura negoziata per arrivare all’affidamento: si parla di creare il sito internet comunale e sei servizi digitali per il cittadino con base d’asta – l’aggiudicazione ci sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – fissata a quota 200 mila euro. Focus sul ‘cittadino informato’, «in cui l’attenzione è volta alla strutturazione e standardizzazione dei contenuti all’interno del sito del Comune, nel pieno rispetto delle linee guida fornite da Agid in materia di design dei siti comunali» e il ‘cittadino attivo’, «in cui vengono potenziati numericamente e qualitativamente i servizi offerti alla cittadinanza in modalità online, con particolare attenzione al popolamento del fascicolo del cittadino che si propone di diventare il fulcro della connessione diretta con il Comune».

I sei servizi

Ma quali sono i sei servizi citati? Focus sul pagamento del canone per le lampade-votive, la richiesta di accesso agli atti, la richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico, la richiesta di pubblicazione di matrimonio, il pagamento delle contravvenzioni ed il pagamento dei tributi Imu. «La piattaforma si dovrà integrare con alcuni sistemi già preesistenti (albo pretorio, protocollo, amministrazione trasparente, pago Umbria ecc.).