Pnrr Terni, Le Grazie: iter bloccato. C’è l’Anac di mezzo

di S.F.

Il lavoro di adeguamento sismico del complesso scolastico – edifici B e C – Le Grazie in via dei Ciclamini. Vale un finanziamento da 4,5 milioni di euro, rientra nell’ambito del Pnrr ternano e l’iter è bloccato da settimane: la particolare situazione si è sviluppata da febbaio in avanti e da quanto si apprende di mezzo c’è l’Anac. Tutto a causa dell’esclusione di un Consorzio.

LA VERIFICA PROGETTUALE AFFIDATA CON RIBASSO AL 79%

Problemi

In ballo ci sono lavori strutturali, opere impiantistiche e di finitura per l’adeguamento sismico del plesso scolastico «da realizzare nel più breve tempo possibile al fine di limitare, allo stretto necessario, le restrizioni all’attività didattica ivi presente». Il progetto definitivo/esecutivo è a firma della Città Futura Sc di Lucca e l’importo dei lavori è quantificato in 3,4 milioni di euro. Il resto sono somme a disposizione dell’amministrazione comunale. In teoria l’apertura delle buste economiche era fissata per lo scorso 23 febbraio in corso del Popolo, peccato che poche ore dopo la convocazione sia arrivato lo stop e, a tutt’oggi, non risulta l’aggiudicazione. Motivo? Da quanto appreso c’è di mezzo un precontenzioso con l’Anac e a palazzo Spada sono in attesa di un parere dell’Autorità nazionale anticorruzione.

PNRR TERNI, APPROVATA GOVERNANCE PER L’ATTUAZIONE

Chi c’è in ballo

Tutto nata dopo un’esclusione sancita il 4 febbraio: ‘tagliato’ il Consorzio Stabile Opera Scarl di Roma per la documentazione incompleta in seguito al soccorso istruttorio – non fornita la Soa – e perché la ditta «per l’esecuzione dei lavori non è qualificata». Le altre sono in attesa e non sono poche: le ammesse sono il Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl, Costruzioni Facciolongo srl con De.Pa Impianti srl, Costruzioni Iannini srl, Edilizia Castellini snc, Housingest Network srl, La.Re.Fin. srl, e Novedil srl con Keller Grigliati Scarl e Bitec Elettrosistemi. A stretto giro, in ogni caso, la procedura dovrebbe sbloccarsi. D’altronde i tempi sono stretti e il Pnrr non consente ‘sgarri’.