Pnrr Terni, nuovo sito Comune e servizi digitali: sfida a 4

di S.F.

Dieci risposte all’avviso di manifestazione di interesse, quattro risposte. Questo l’esito della prima fase dell’iter utile all’affidamento del servizio di realizzazione del sito web istituzionale e dei servizi digitali per il cittadino da parte del Comune: una partita che vale 200 mila euro nell’ambito dell’attuazione del Pnrr. Lavoro in arrivo per la commissione esaminatrice. La base d’asta è da 200 mila euro.

In 4 per l’appalto

Dieci le società che avevano mostrato interesse, tra le quali anche l’attuale concessionaria per i tributi Municipia. Tuttavia la società trentina non ha poi partecipato alla procedura negoziata del Comune: le quattro che saranno esaminate sono Reale & Partners srl di Roma, Unimatica-Rgi Spa di Bologna, Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna e l’unica ternana del gruppo, Euromedia. A giudicare sarà la commissione composta dal presidente Paolo Grigioni (dirigente all’ambiente e allo sviluppo economico), il funzionario giornalista della direzione affari istituzionali/generali con PO Sebastiano Pasero e l’informatico della direzione servizi digitali/innovazione Piero Lelli. La segretaria sarà la dottoressa Valentina Tomassi. A ‘comporla’ il dirigente Andrea Zaccone.

Digitalizzazione

L’aggiudicatario dovrà occuparsi – si legge nel capitolato – della realizzazione «del sito web istituzionale del Comune di Terni con interfacce coerenti, fruibili e accessibili» e di servizi digitali: pagamento canone per le lampade votive, richiesta accesso agli atti, permesso di occupazione suolo pubblico, pubblicazione di matrimonio, pagamento contravvenzioni e pagamento tributi Imu. «Dovrà essere effettuato il trasferimento di informazioni e contenuti presenti sull’attuale sito del Comune, con particolare attenzione in merito alla accessibilità, assicurando la migrazione o comunque la possibilità di consultare tutti i dati e i contenuti». Esito in arrivo. L’appalto avrà la durata di quattro anni.