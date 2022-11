Pnrr Terni, restyling ‘Grillo Parlante’ da 1 milione: progettazione in mani ternane

di S.F.

Sarà ternana la progettazione esecutiva di uno dei progetti Pnrr su Terni riguardanti il mondo scolastico e dell’infanzia. Parliamo dell’ex scuola dell’infanzia ‘Grillo Parlante’, in via Botondi, per il quale palazzo Spada ha a disposizione un finanziamento complessivo da 987 mila euro: c’è il via libera per l’affidamento ad un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dal Kalipè Studio srl, lo stesso che si sta occupando di mettere in piedi – sempre in tema di Piano nazionale di ripresa e resilienza – il progetto per la strada di Sant’Erasmo.

«I FONDI? GRAZIE ALLE OPERATRICI SEC»

Adeguamento e riconversione

L’intervento è per la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e la riqualificazione edilizia con obiettivo finale legato alla riconversione a servizi integrativi per l’infanzia. Il Comune ha affidato all’esterno la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza mettendo sul piatto 128.418 euro. Il Kalipè Studio ha avuto il via libera al termine della procedura sulla piattaforma Net4Market: ribasso del 38,79% sull’importo a base d’asta per un totale di poco inferiore ai 62 mila euro. A ciò si aggiungono Iva e Inarcassa per una cifra definitiva di 78.605 euro.

MAGGIO 2018, IL ‘GRILLO PARLANTE’ VERSO LA RICONVERSIONE

Chi completa il gruppo

Insieme al Kalipè entreranno in azione l’ingegnere Goffredo Mastroianni, la giovane collega Ilaria Francioli e il geologo Giuseppe Caracciolo. A seguire l’iter per il Comune è il responsabile unico del procedimento, in questo caso il dirigente Piero Giorgini. Da ricordare che in origine il progetto pedagogico per il nuovo servizio educativo polifunzionale – riguarda bambini dai 18 ai 36 mesi – risale al maggio del 2018.