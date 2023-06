Pnrr Cardeto Terni, ristorante/bar ‘roof-top’: l’appalto va ad Afragola, ribasso 17%

di S.F.

La Gbm società cooperativa di Perugia, la So.Co.Re di Sperone (Avellino) e la Sitec srls di Afragola (Napoli). Sono le tre società che sono arrivate a contendersi l’appalto Pnrr per il completamento – IV lotto prestazionale da quadro economico di 660 mila euro – del parco ‘Galigani’ di Cardeto in riferimento alla palazzina per la ristorazione: a spuntarla è l’ultima con un ribasso percentuale rispetto al valore base del 17,46%. Le altre due si sono fermate a poco meno del 15%. Il via libera è arrivato in seguito all’apertura telematica delle 12.30 odierne con la firma del Rup Federico Nannurelli.

IL PROGETTO PNRR PER CARDETO: PALAZZINA E RISTORANTE ROOF-TOP

Il valore economico ed il progetto



L’importo totale a base era di 468.822 euro, la maggior parte dei quali (416 mila euro) soggetto a ribasso. La Sitec si prende l’appalto dopo aver offerto un prezzo unitario di 344.120 euro. Il motivo per la quale si è giunti a questo terzetto finale di società è legato all’indagine di mercato ed al sorteggio di cinque operatori economici per l’invito alla procedura negoziata: tra gli estratti anche la Tecnotema srl e il Consorzio stabile Telegare. Il progetto sarà da ultimare in 210 giorni consecutivi e prevede «fondi/magazzino per ciò che riguarda il piano interrato»; poi «al piano terra è prevista la realizzazione di una sala ristorante; al piano primo è prevista la realizzazione di una sala ristorante collegata dal punto di vista funzionale al piano terra. La cucina avrà una potenza termica ad uso cottura non superiore a 116 kW e le sale avranno una capienza massima di 100 persone; al piano secondo è prevista la realizzazione di una zona bar» di tipo «roof-top».