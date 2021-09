Podismo a Terni, c’è la 26° ‘Porta un amico, pianteremo un albero’

L’anno scorso giocoforza ci fu lo stop, ora è tutto pronto per la 26° edizione di ‘Porta un amico, pianteremo un albero’, la manifestazione podistica a cura dell’associazione Myricae. Si svolgerà domenica al parco Emanuela Loi, in viale Trento.

Gara e passeggiata

La competitiva è da 13 chilometri, quindi spazio alle non competitive da 2,7-5.250 e 13 chilometri con passeggiata ecologica. Il raduno è fissato alle 8.15 al parco, mentre le partenze ci saranno dalle 10 in avanti; l’evento è patrocinato dall’ufficio scolastico regionale ed il Coni, più c’è il patto di collaborazione con il Comune. Il tutto sotto l’egida dell’Aics di Terni e nazionale.

Il ritorno

«È passato un anno – spiega il presidente della Myricae, Giuseppe Bortone – in cui siamo stati in ‘pausa’, ma abbiamo sempre pensato a questo momento. Adesso lo possiamo dire che, torna ‘Porta un amico pianteremo un albero’. Sono passati 27 anni da quando abbiamo iniziato il nostro importante cammino. Abbiamo piantato alberi a Monte Argento, al basso parco Le Grazie e al parco di Viale Trento. Sono 27 anni di ringraziamenti, per tutti coloro che hanno partecipato ed in alcuni casi i bambini concorrenti di ieri, sono i podisti di oggi. Vi aspettiamo».