Podismo a Terni, una ‘Run&Walk by night’ per aiutare la Romagna

Un tradizionale appuntamento con il podismo a Terni che si rinnova. Questa volta con un significato diverso e soprattutto la volontà di aiutare chi, in questo periodo, sta vivendo un momento drammatico per via dell’alluvione dei giorni scorsi: il 5 giugno – partenza alle 20.30 dal camposcuola Casagrande – torna l’appuntamento con la ‘Run&Walk by night’, la manifestazione a firma Amatori Podistica Terni che prevede 6.5 chilometri di corsa o camminata in allenamento libero per le vie del centro. Il contributo di partecipazione è di 5 euro e le «somme raccolte saranno versate a favore delle zone alluvionate della Romagna», specifica l’associazione del neo presidente Alessio Schiavo. «La ricevuta di pagamento sarà pubblicata dopo l’evento. Il contributo potrà essere versato la sera stessa oppure nei giorni precedenti presso via Medici 40».