Ultimi preparativi a Polino per l’edizione 2025 dei campionati italiani 3D di tiro con l’arco, in programma dal 5 al 7 settembre. La società ha reso nota la partecipazione: in gara 710 arcieri. «Stabilito un nuovo primato per la specialità all’interno della Fitarco».

Accanto all’aspetto sportivo, non mancheranno i momenti di convivialità e socialità. Confermata la cena itinerante per i vicoli di Polino, riservata ai partecipanti al campionato italiano. «Siamo orgogliosi di questa straordinaria risposta – le parole di Stefano Tombesi, presidente degli Arcieri Città di Terni – perché dimostra che il lavoro svolto negli anni nell’organizzazione di eventi nazionali e internazionali è stato apprezzato e riconosciuto. Ai 710 arcieri che prenderanno parte alla competizione si aggiungeranno tecnici e accompagnatori, rendendo ancora più ricca la cornice di questa manifestazione». Il villaggio di gara sarà a Prato Manente con l’aiuto dei volontari.