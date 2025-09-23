Un fine settimana intenso e ricco di emozioni per la Polisportiva Ternana Judo, protagonista al Trofeo Italia 2025 Under 15 di Olbia, una delle competizioni giovanili più prestigiose a livello nazionale.

«Nicolò Campomaggi – riporta una nota della società – ha regalato grandi soddisfazioni conquistando il 5° posto nella categoria -46 kg, dopo aver superato tre turni convincenti che lo hanno portato a un passo dal podio. Una prestazione che conferma il suo talento e lascia intravedere margini di crescita importanti».

«Non meno significativa – prosegue la Polisportiva Ternana Judo – la prova di Valeria Zacaglioni, che nei -44 kg ha lottato con determinazione chiudendo al 7° posto, grazie a due vittorie che testimoniano la sua forza e la voglia di migliorarsi.

«Con questi risultati, la Polisportiva Ternana si è piazzata 50° nella classifica generale su 125 società partecipanti, in una gara che, per livello e intensità, può essere considerata un vero campionato italiano di categoria. Un esordio stagionale che porta entusiasmo e orgoglio in casa rossoverde, segno che il lavoro e l’impegno dei ragazzi stanno portando frutti concreti, alimentando la speranza di nuove soddisfazioni nei prossimi appuntamenti».