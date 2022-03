Polizia ritrova in un parco gli arnesi che gli avevano rubato

Bella sorpresa per un artigiano perugino che, a seguito dei controlli programmati dalla polizia di Stato in diversi parchi e aree verdi di Perugia, è potuto tornare in possesso dei costosi arnesi da lavoro che gli avevano rubato alcuni giorni fa. Si tratta di due valigette con dentro materiale per un valore complessivo di circa 1.500 euro, fondamentale per il lavoro dell’uomo. «A seguito del ritrovamento – spiega la questura di Perugia in una nota – gli uomini della polizia di Stato hanno immediatamente rintracciato e riconsegnato al legittimo proprietario le due valigette. L’uomo, visibilmente rasserenato, ha espresso viva soddisfazione per il ritrovamento, potendo così riprendere la propria attività lavorativa».

Condividi questo articolo su