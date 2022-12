Polizia: Vittorio Mari nuovo segretario dell’FSP provincia Terni

Cambio della guardia alla guida della Federazione Sindacale di Polizia, «l’organizzazione – riporta la nota – che da sola rappresenta oltre il 20% degli agenti in servizio a Terni e provincia». Il nuovo segretario provinciale è l’ispettore Vittorio Mari, in servizio presso il posto della polizia Ferroviaria di Terni, che prende il posto di Luigi Testaguzza. «Quest’ultimo – spiega la FSP – lascia la guida del sindacato dopo sette anni intensi, difficili ma ricchi di soddisfazioni e di risultati positivi». Il nuovo organigramma della segreteria provinciale di Terni dell’FSP Polizia è ora il seguente: Vittorio Mari segretario generale provinciale, Lolita Lorenzoni vicario, Massimo Renzi segretario amministrativo, Luigi Testaguzza, Roberto Rosati, Luca Cecchi, Toni Cresta, Sebastiano Caruso, Fabio Mechella, Giulio Foranoce e Filippo Girella segretari provinciali.

La situazione e gli obiettivi

«Siamo in una situazione che è caratterizzata dalle grosse difficoltà con cui si devono confrontare quotidianamente i poliziotti in servizio a Terni e provincia – afferma Vittorio Mari -. La questura, la polizia Stradale, la polizia Ferroviaria, la polizia Postale e il commissariato di Orvieto devono convivere, infatti, con le carenze di organico e di risorse dovute alla sottovalutazione della questione sicurezza da parte dei governi degli ultimi anni. A rendere più difficile il lavoro dei poliziotti – osserva il neo segretario – si aggiunge una normativa che non garantisce nè la certezza della pena nè tantomeno un’adeguata tutela degli agenti che operano su strada per la sicurezza dei cittadini. Intendo fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per lavorare al miglioramento delle condizioni lavorative dei poliziotti ternani e orvietani, confrontandomi sia con i vertici provinciali della polizia di Stato che con la classe politica e le istituzioni locali».