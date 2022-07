Poliziotti salvano tre gattini sul tetto dell’agriturismo

Era da un po’ di tempo che sentiva il miagolio disperato di alcuni gattini provenire dal tetto del suo agriturismo e, non sapendo come salvarli, ha deciso di chiedere l’intervento degli agenti della polizia di Stato di Assisi. Gli operatori, giunti sul posto, sono saliti sul tetto dello stabile dove, nascosti dietro il motore di un condizionatore, hanno trovato tre cuccioli, visibilmente spaventati. Gli agenti, dopo averli coccolati un po’, si sono messi alla ricerca della mamma, senza però riuscire a trovarla. Constatata l’impossibilità per il proprietario dell’agriturismo di badare ai gattini, i poliziotti hanno quindi chiamato il medico veterinario che, arrivato poco dopo, ha constatato il buono stato di salute, decidendo poi di prenderli con sé in attesa di trovare un nuovo padrone ai piccoli animali.

