«Polo vaccinale al centro fiere di Montecastrilli»

Un nuovo punto vaccinale nel territorio della ‘centrale umbra’: a chiederlo sono due consiglieri comunali del territorio, Daniele Marcelli (Avigliano Umbro) e Riccardo Aquilini (Montecastrilli), he hanno presentato un atto di indirizzo destinato anche ai comuni di San Gemini e Acquasparta.

Le ragioni

«Nella giornata di ieri – spiegano i due consiglieri comunali – il presidente del Consiglio ha espresso la volontà del Governo italiano di utilizzare tutte le strutture disponibili sul territorio, superando una prima fase nella quale sono stati utilizzati esclusivamente spazi prossimi ai presidi ospedalieri. Appurata la difficoltà di spostamento, soprattutto delle persone più fragili, verso gli attuali punti di somministrazione che distano più di 20/30 chilometri; considerata l’utenza del territorio della ‘centrale umbra’ che comprende i

comuni di Montecastrilli, Avigliano Umbro, Acquasparta e San Gemini più i territori montani circostanti che arriva a contare oltre 20 mila persone; visto che il nostro territorio dispone di strutture decisamente adeguate a questa finalità oltre che di associazioni di volontariato strutturate che potrebbero contribuire decisamente alla gestione del punto di somministrazione vaccinale, su tutte il comitato locale della Croce Rossa Italiana che ha già dimostrato la piena disponibilità; proponiamo ai sindaci di Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini di farsi promotori presso la Regione Umbria, per mezzo di una lettera ufficiale, della creazione di un punto di somministrazione vaccinale nel territorio della ‘centrale umbra’ gestito da Usl con il supporto delle associazioni presenti sul territorio. La struttura a nostro parere più idonea sia per centralità che per disponibilità di ampi spazi e parcheggi – concludono Marcelli e Aquilini – è il centro fiere sito a Montecastrilli».