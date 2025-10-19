L’incendio è partito dalla cucina di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina, a Ponte Pattoli (Perugia). Per questo sabato sera – poco prima delle ore 23 – i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti sul posto, spegnendo le fiamme ed evitando la propagazione agli altri ambienti dell’abitazione.

«A causa dei danni provocati da calore e fumo – spiega una nota del 115 perugino – l’intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Una persona – specificano sempre i vigili del fuoco – è rimasta coinvolta nell’evento ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118». Le indagini sulle cause del rogo sono in corso e sul posto, per i necessari accertamenti, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Perugia.