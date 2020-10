Quattro classi in isolamento anche alla scuola media ‘Arunte Volumnio’ di Ponte San Giovanni – Istituto comprensivo Perugia 12. Il dato, legato a positività al Covid riscontrate, è emerso venerdì e riguarda una prima ed un’intera sezione dell’istituto. In campo la Usl Umbria 1 per ricostruire i contatti e procedere ai provvedimenti e quindi ai tamponi del caso. L’istituto ha applicato il protocollo previsto, compresa la sanificazione degli spazi.

