Ha perso il controllo dell’auto terminando la propria corsa contro una fermata dell’autobus. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato in via Benucci, nella zona industriale di Ponte San Giovanni: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per soccorrere le due persone a bordo del veicolo ed i vigili del fuoco.

