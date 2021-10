Ponte San Giovanni dice addio a ‘DonMa’: tanti messaggi per lui

«Una persona timida, riservata, apparentemente schiva ma grande protagonista per oltre 40 anni della storia della nostra parrocchia». Uno dei tanti ritratti di Don Marino Riccieri, 92 anni, ex parroco di Ponte San Giovanni morto nella notte fra sabato e domenica. Era malato da tempo.

I funerali

I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 11 nella chiesa di San Bartolomeo, a Ponte San Giovanni. La camera ardente allestita nel salone della stessa parrocchia. La camera ardente è stata allestita nel salone parrocchiale dove i fedeli potranno raccogliersi in preghiera e rendere l’ultimo omaggio al loro amico e sacerdote. Al termine delle esequie, don Marino riposerà accanto ai genitori nel cimitero di Pieve di Campo.

L’annuncio della Curia

Mons. Riccieri era nato a Perugia il 5 marzo 1929 ed ordinato sacerdote il 29 giugno 1952 dopo aver conseguito i suoi studi teologici. Uomo di grande cultura, mons. Riccieri è stato insegnante di lettere in diverse scuole statali del perugino, oltre che docente di materie umanistiche al Pontificio seminario regionale “Pio XI” di Assisi. Così la nota della Curia.

«Alla famiglia Riccieri e a tutta la comunità parrocchiale hanno espresso il loro profondo cordoglio e la più sentita vicinanza spirituale il cardinale Gualtiero Bassetti e il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Sarà lo stesso cardinale a presiedere le esequie di mons. Riccieri nella chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni, lunedì 25 ottobre, alle ore 11, insieme al parroco don Antonio Sabatini e al vicario episcopale della Terza Zona pastorale dell’Archidiocesi mons. Giuseppe Piccioni».

La biografia: «Un intellettuale, uomo coltissimo»

Un bel ritratto lo fornisce Elio Clero Bertoldi, che scrive: «Badava all’essere, non all’avere. Senza farlo pesare era pure un intellettuale. Appassionato di filosofia morale e teoretica (ai tempi, rispettivamente, dei professori Armando Rigobello e Cornelio Fabro potevi incontrarlo a palazzo Manzoni, dove approfondiva le tematiche) possedeva oltre ventimila volumi, non solo di filosofia, ma anche di narrativa, tutti lasciati in eredità alla biblioteca della parrocchia a disposizione, dunque, della comunità ponteggiana« ».

«Era nato in una casa di contadini al Pontalto, lungo la strada dei Loggi che collega Ponte San Giovanni a Madonna del Piano – continua Bertoldi – raccontava che, da piccolo, con la madre, che aiutava a spingere il carretto su per la salita, portava il latte in città a Porta San Girolamo, per arrotondare le magre entrate familiari».

«In seminario ad Assisi aveva conosciuto don Annibale Valigi, di due anni piu grande d lui, di cui era diventato sincero amico. Si erano ritrovati nella parrocchia di San Bartolomeo, il primo come titolare, don Marino come vice. Diversissimi per modi e cultura, ma complementari e molto legati, i due sacerdoti hanno gestito la parrocchia che, da pochi abitanti come risultava all’epoca, si é trasformata, anno dopo anno, in una delle più popolose dell’intera diocesi».

«Don Marino, per pochi mesi, aveva tenuto la titolarità della parrocchia della Rabatta, ma poi era rientrato a Ponte San Giovanni, dove ha svolto una intensa attività pastorale con una attenzione ed una cura particolare per le giovani generazioni. Ai quali proponeva non solo giochi, gite, periodi di vacanze, ma anche iniziative culturali e teatrali».

I messaggi di cordoglio

L’ex Vescovo Giulietti: «Volto mite e gentile»

«È stato il volto mite e gentile della parrocchia, la ‘spalla’ del parroco don Annibale Valigi, una coppia inseparabile», così commenta la notizia l’arcivescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti, già vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve e prima ancora parroco di Ponte San Giovanni, la parrocchia di don Marino dove ha svolto il suo ministero sacerdotale per lunghissimi anni come vicario parrocchiale.

«L’opera della sua vita – evidenzia mons. Giulietti – è la sua preziosa biblioteca di oltre ventimila volumi da lui donata anni fa alla sua parrocchia”. Inoltre, prosegue l’arcivescovo di Lucca nel tracciare il suo affettuoso ricordo di don Marino, “è stato per i sacerdoti più giovani e non solo, un esempio da seguire per aver saputo costruire un bel proficuo rapporto con le future generazioni. La sua casa era luogo di ritrovo per tanti ragazzi dove ascoltare buona musica e conversare su diversi temi di attualità oltre che parlare di storia, letteratura e leggere poesie».

Don Antonio

«Don Marino viveva in famiglia a Ponte San Giovanni – sottolinea l’attuale parroco don Antonio Sabatini – amorevolmente assistito nel periodo della lunga e grave malattia dai cugini Mario e Marisa Riccieri a cui va il nostro affetto».

I parrocchiani

«È stato un faro, un punto di riferimento per tanti noi ponteggiani – raccontano in parrocchia – ed anche se da anni la salute non gli consentiva più di stare con noi, il nostro pensiero, spesso, era per lui e per i tanti momenti che ci ha dedicato insieme al nostro storico e indimenticabile parroco don Annibale nel farci sentire tutti un’unica comunità-famiglia di fedeli alla ricerca di Dio, avvicinando alla Chiesa anche i ‘distanti’».

Il gruppo di Ponte San Giovanni

Sul gruppo ‘Io di Ponte San Giovanni’ si legge: «A Dio, don Marino! La tua perdita è un grande dolore per la nostra comunità. La tua umanità, la tua cultura, la tua mitezza non le dimenticheremo mai».

Oratorio C’entro

«Don Marino, il vice, il fraterno amico di Don Annibale, ci ha lasciato chiudendo così definitivamente un capitolo importante. Una persona colta, curiosa, appassionata alla vita e alle sue bellezze. Un esempio cristiano ed umano per generazioni di giovani che ha sempre amato immensamente: da quelli che riuniva a casa sua negli anni settanta, a quelli a cui ha insegnato, fino a quelli a cui dava ripetizioni negli ultimi anni. Un amore decisamente ricambiato! Grazie DonMa!»

Bianca Bracardi

«Di te mi ricorderò sempre le interminabili sessioni in biblioteca – scrive la scrittrice Bianca Bracardi – il pezzettino di scotch che giravi sempre fra il pollice e l’indice della mano destra, le massime latine e le frasi filosofiche, il famoso viaggio in vespa che ci raccontavi di aver fatto da giovane in giro per l’Europa e le risate cristalline che riuscivi a farci fare. Ma oltre alle cose più evidenti quello che non andrà mai via sarà l’esempio che ci hai dato. Perché quello resta. E ce lo hai insegnato bene. Ciao DonMa».

Leonardo Belardi

«Il paese piange la scomparsa del prete buono, il sacerdote che, per anni, ha guidato con don Annibale, la comunità di Ponte San Giovanni. Con lui se ne vanno i migliori anni della nostra vita, mille ricordi, mille aneddotti, mille sorrisi, un’epoca felice dove la gente, anche se presa da mille problemi, si abbracciava fraternamente. Rimangono i suoi insegnamenti, rimane il suo amore per la cultura, rimane quell’ immenso capitale di libri che per anni, ha accumulato per donarlo ai suoi parrocchiani. Grazie don Marino, grazie per tutto quello che hai saputo dare , un mare d’amore fatto di gentilezze ed abbracci.

Ciao don Marino, che la terra ti sia lieve. Condoglianze alla famiglia ed a tutti i suoi cari»