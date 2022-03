Ponte San Giovanni, finalmente pronto il nuovo centro civico

Finalmente, dopo lunga attesa, dal mese di aprile, i cittadini di di Pieve di Campo, Ponte San Giovanni e Balanzano potranno utilizzare nuovo centro civico di via Cestellini, di fronte all’Apogeo.

Centro polifunzionale

La nuova struttura è pressoché terminata: resta da completare la sistemazione a verde della parte esterna. Vi prenderanno posto polizia municipale, Urp, ufficio della cittadinanza e biblioteca; inoltre consentirà anche di mettere un’ampia sala a disposizione delle associazioni e della cittadinanza. L’inaugurazione è prevista per il giorno 28 marzo alle ore 10:30.

Al servizio del quartiere

Nella mattinata di lunedì 7 marzo, l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini ha effettuato un sopralluogo: «Una struttura, quella che ci apprestiamo a inaugurare, studiata per essere al servizio di un quartiere che è diventato quasi una vera e propria cittadina. Con questo intervento cogliamo un importante obiettivo di spending review: circa 100mila euro prima spesi in affitti d’ora in avanti saranno infatti risparmiati»

Le parole di Numerini