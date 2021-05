Furgone in fiamme, venerdì mattina, all’interno di un capannone industriale in fase di ristrutturazione a Ponte San Giovanni (Perugia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale che hanno domato il rogo e limitato i danni. Nono risultano persone coinvolte o ferite. In corso di accertamento le cause dell’incendio.

