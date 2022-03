Ponte San Giovanni, giovedì si inaugura il nuovo centro civico

di Simona Panzolini

Giovedì 31 marzo alle ore 11 è in programma l’inaugurazione del centro civico di Ponte San Giovanni, in via Cestellini, alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi e delle autorità locali.

La struttura ospiterà la sede dell’Urp, i servizi sociali, la sede della polizia Locale e gli uffici decentrati Tiberina sud, la circoscrizione 4.0, la biblioteca comunale e un rimessaggio di mezzi e attrezzature. Sarà al centro del quartiere, vicina a tutti gli altri servizi pubblici – poste, Ssl, scuole, Cva, cabinieri, stazione ferroviaria – e potrà godere della presenza di un ampio parcheggio nella vicina piazza del Mercato. La biblioteca potrà contenere circa 1.300 volumi e una trentina di postazioni ai tavoli; vi saranno spazi per i bambini e una sala lettura con 58 posti che, all’occorrenza, potrà ospitare incontri e riunioni della comunità, dal momento che avrà un accesso indipendente dagli uffici e sarà utilizzabile anche quando questi sono chiusi. Ci sarà anche area verde attigua a completare il decoro della piazza.

La posa della prima pietra, in un’area già di proprietà comunale, risale al 3 febbraio del 2020. Il progetto definitivo del centro era stato approvato il 29 ottobre 2018, mentre quello esecutivo il 19 dicembre dello stesso anno.