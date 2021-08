Ponte Valleceppi saluta il piccolo Niccolò

Si sono tenuti nel pomeriggio di martedì i funerali del piccolo Niccolò, morto venerdì mattina a seguito di un incidente stradale a Ponte Valleceppi. Le esequie, cui con le limitazioni imposte dalle restrizioni della pandemia covid, ha voluto partecipare tanta gente, si sono svolte nella chiesa di Santa Maria Maddalena.

Sulla dinamica e sulle cause della morte ulteriori elementi arriveranno nei prossimi giorni dall’analisi dei reperti e delle foto oltre che ovviamente dall’autopsia, eseguita nella mattinata di domenica dal medico Laura Panata, nominata dalla procura della repubblica di Perugia. Ha 60 giorni di tempo per scrivere la sua relazione e probabilmente se ne prenderà un bel po’ perché l’esame non ha chiarito tutti i dubbi. Si sa, al momento, che la morte è avvenuta per un ‘trauma polidistrettuale’; ma solo dal confronto con la dinamica ricostruita arriveranno risposte esaustive.

Chiarita la causa della morte, ma la prima analisi non ha dato elementi inoppugnabili per ricostruire l’esatta dinamica, tantomeno le responsabilità. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi confronti tra i periti, a cui parteciperà anche un ingegnere nominato dalla procura per valutare i danni alla bici e al camion: la sua perizia sarà fondamentale per arrivare a una verità. Intanto, con la restituzione del corpo alla famiglia, potranno essere celebrati i funerali.

https://www.umbriaon.it/niccolo-testimone-conferma-la-dinamica-ma-si-attende-la-relazione-dellautopsia/