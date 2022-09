Porano punta sui ‘parcheggi rosa’ per donne in gravidanza

Agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e dei neo genitori con bimbi di età non superiore ai due anni. Questo l’obiettivo principale per il quale a Porano sono stati istituiti i ‘parcheggi rosa’: tre stalli riservati a loro in prossimità delle strutture di maggiore frequentazione come scuole, supermercati, parchi pubblici e simili. Il Comune sottolinea «che la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse alla manovra di posteggio, soprattutto nel periodo terminale della gestaizone o nei primi mesi di vita del nascituro, possono rappresentare un serio problema di mobilità».

