Porte finestre buttate in mezzo ai campi: c’è pure una bombola gpl

Una decina di infissi, porte finestre, ma anche bombole di gas gpl e rifiuti domestici. Il rinvenimento, ad opera degli attivisti del Movimento dello Sconforto Generale, nell’area adiacente al parcheggio del liceo ‘Properzio’ di Assisi.

‘Biglietto da visita’ della città

Un punto molto frequentato, sia per via del vicino istituto superiore sia perché in quel punto sono soliti fermarsi anche molti turisti che magari vogliono incamminarsi a piedi verso Assisi. Il che non ha frenato le persone senza scrupoli che si sono disfatti del materiale in un’area pubblica. Incivili e pure stupidi, visto che rischiano una pesante sanzione quando avrebbero potuto tranquillamente disfarsi della roba in un’isola ecologica.

«Noi puliamo, però…»

Non è la prima volta: già in passato è capitato che il comune fosse costretto a far ripulire l’area. Intanto hanno pulito gli attivisti del Movimento, guidati da Alex Trabalza, il quale si augura che poi il materiale raccolto venga in qualche modo portato via, il che non sempre è scontato «visto che – scrive lo stesso Alex su facebook – dopo un anno ci sono ancora tutti i rifiuti lungo la strada dell’ultima nostra raccolta fatta».

