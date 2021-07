Porto San Giorgio, uomo di Foligno salvato da bagnino

È stato risucchiato dalla corrente dopo essersi spinto un po’ al largo, andando così in difficoltà. Fortunatamente per lui un bagnino si era accorto della situazione e lo ha seguito dalla spiaggia: protagonista un folignate che, giovedì mattina, è stato tratto in salvo all’altezza di uno chalet di Porto San Giorgio, nelle Marche. Aiutato da un bagnante è riuscito a portarlo a riva in pochi minuti, evitando così guai peggiori. L’uomo ne è uscito in condizioni buone, come riporta Il Resto del Carlino.