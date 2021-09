Positivo al Covid, va in aeroporto per tornare in Inghilterra: fermato

Positivo al virus, si è presentato all’aeroporto di Perugia, da solo, per fare ritorno nel Regno Unito. Il giovane – un turista britannico minorenne – era però positivo al Covid-19 e per questo è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato e posto nuovamente in quarantena.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Il minore era arrivato in Italia insieme ai genitori e, dopo i canonici 5 giorni di isolamento domiciliare imposti dalla Usl, ha eseguito il tampone che ha dato esito positivo. Invece di restare isolato, però, si è nuovamente presentato presso lo scalo aereo umbro con in mano il biglietto – e senza i genitori – per tornare a casa. I controlli in banca dati hanno presto portato alla luce la realtà con tutte le conseguenze del caso. Ovviamente potrà tornare in Inghilterra solo quando il tampone sarà negativo.