Positivo al virus, va a fare il tampone ma prima si ferma al bar: denunciato un 44enne

Era in isolamento nella sua casa di Bettona (Perugia) in quanto positivo al Covid-19 e venerdì mattina, insieme a tutta la sua famiglia, aveva il tampone di verifica presso il centro fieristico di Bastia Umbra. L’uomo – un cittadino albanese di 44 anni – però ha pensato bene di fermarsi al bar, prima di raggiungere la fiera di Bastia, per salutare i suoi amici che non vedeva da un po’ di giorni. Per questo i carabinieri del comando stazione di Bastia Umbra, impegnati in controlli in zona, lo hanno denunciato a piede libero e sanzionato. Ad attenderlo in auto, mentre degustava il caffè con gli amici, c’era tutta la sua famiglia con cui si è poi diretto verso la struttura deputata all’esecuzione dei tamponi. Senza compiere ulteriori violazioni.

