Positivo e denunciato perché non si è ‘fatto gli affari suoi’

La lite tra alcune persone – il motivo per cui la polizia di Spoleto si era portata in centro – era stata sedata e i coinvolti, identificati. Poi al gruppetto si è avvicinato un soggetto, del tutto estraneo all’alterco, che gli agenti della Volante hanno invitato ad allontanarsi. Lui si è rifiutato di farlo, mantenendo un atteggiamento poco collaborativo, e così è stato a sua volta identificato: i controlli hanno fatto emergere che doveva stare in quarantena perché positivo al Covid-19. Così è stato denunciato a piede libero.

