Precetto, con le gomme sporche per il borgo: pavimentazione deturpata

Era successo qualcosa di simile a Montefranco, a novembre, quando un’auto era transitata sul cemento fresco, rovinando inevitabilmente il cantiere in corso. Sempre in Valnerina, ma stavolta a Ferentillo, per la precisione a Precetto, qualcuno ha invece pensato ‘bene’ di passare con degli pneumatici decisamente sporchi sopra la nuova pavimentazione del borgo, deturpandola con una lunga e doppia scia nera. A segnalare l’episodio, mercoledì, la lista ‘Armonia Solidarierà Sicurezza per Ferentillo’, che chiede all’amministrazione di intervenire. La speranza – aggiunge chi scrive – è che chi ha provocato lo ‘scempio’ magari si faccia avanti e ammetta la propria responsabilità, pulendo di sua iniziativa.

