Si è impossessato di una barella, poi si è sdraiato lungo il corridoio destinato al transito delle ambulanze e, così facendo, ne ha impedito il transito. Le azioni sono di un 56enne, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dalla polizia di Stato.

Il fatto è accaduto all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno nel pomeriggio di lunedì. «Non riuscendo in alcun modo a farlo desistere da tale comportamento, il personale sanitario ha richiesto l’intervento degli agenti, i quali, al loro arrivo, hanno riscontrato la correttezza della segnalazione, altresì rilevando come si trattasse di un soggetto per nulla collaborativo», specifica la questura di Perugia.

Il 56enne non ha assecondato la richiesta degli agenti di spostarsi, né tantomeno ha fornito le proprie generalità. Dopo alcuni minuti la situazione si è sbloccata e l’uomo è stato condotto in commissariato: c’è la denuncia per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.