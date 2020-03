Salgono ancora in Umbria le denunce per le violazioni del decreto governativo per contenere la diffusione del Covid-19. La polizia Locale di Magione è intervenuta sabato per denunciare tre persone: hanno preso l’auto – provenienti dall’esterno del territorio comunale – per raggiungere il lago Trasimeno e pescare. Giustificazione non valida e guai per tutti.

Condividi questo articolo su