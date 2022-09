Prestigiosa onorificenza per Nicoletta Spagnoli

di Simona Panzolini

Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato della Luisa Spagnoli Spa, la casa di moda che fondò la sua bisnonna, è stata insignita di recente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della più alta onorificenza del nostro Paese, quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta del primo tra gli Ordini nazionali presieduto dal Presidente della Repubblica e istituito nel 1951 per ‘ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari’.

Nicoletta Spagnoli, conosciuta in tutto il mondo per il suo stile, emblema della moda made in Italy è la pronipote di Luisa, la celebre imprenditrice che ha fatto la storia della moda e dell’imprenditoria italiana. Nasce a Perugia il 24 luglio 1955, laureata in farmacia all’Università degli Studi di Perugia, si trasferisce poi negli Stati Uniti per continuare gli studi ma nel 1983 viene richiamata dal padre Lino Spagnoli a lavorare nell’azienda di famiglia. Alla morte del padre, nel 1986, assume la guida dell’azienda insieme al fratello Mario, occupandosi personalmente delle collezioni oltre che dell’amministrazione. Sotto la sua guida l’azienda di moda Luisa Spagnoli espande il proprio mercato e vede crescere il fatturato consacrandosi tra le più famose al mondo con oltre 150 negozi di proprietà in Italia e all’estero. Nel 2007 riceve il titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente Giorgio Napolitano.