Pretende di entrare in casa della ex poi aggredisce la polizia: 40enne denunciato

Ha chiamato la polizia dicendo che non riusciva a rientrate in possesso delle chiavi della propria auto, rimaste nell’appartamento dell’ex compagna che si rifiutava di consegnargliele. Sul posto – il fatto è accaduto a Spoleto – si sono così portati gli agenti della Volante che hanno sentito la donna. La quale ha spiegato che le chiavi le aveva restituite, ma l’ex – un uomo di 40 anni – insisteva per rientrare e portarsi via i suoi effetti personali. Da qui il rifiuto di aprire la porta, visto che fra l’altro si era già accordata con i genitori dell’uomo per la riconsegna delle varie cose, il giorno seguente.

Nel mentre il 40enne, piuttosto nervoso, continuava a camminare sul pianerottolo dell’abitazione: gli agenti lo hanno invitato ad allontanarsi ma lui, sempre più agitato, ha iniziato ad insultarli e minacciarli, colpendosi con violenza il volto e il petto. Ne è scaturita una breve colluttazzione, durante la quale un agente è rimasto ferito in maniera lieve. Poi il soggetto è stato portato al commissariato e lì ha proseguito con la sua condotta aggressiva e autolesionistica al punto che, dopo aver chiamato un parente per cercare di calmarlo, è stato affidato alle cure del 118. Sembrava finita lì, invece i ‘tumulti’ sono proseguiti anche all’ospedale di Spoleto dove i poliziotti si erano portati per sincerarsi delle sue condizioni. Per questo l’uomo è stato denunciato per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.