Primo garante per le persone con disabilità in Umbria: è l’avvocato Massimo Rolla

La Regione Umbria ha per la prima volta un garante dei diritti delle persone con disabilità: è l’avvocato perugino, di origini toscane, Massimo Rolla. Fra i primi a salutare la nomina, è la consigliera regionale del gruppo misto Francesca Peppucci, prima firmataria della proposta di legge approvata lo scorso gennaio, che ha istituito la nuova figura del garante regionale. «Si tratta di una figura importante – sottolinea la Peppucci – che andrà a tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Con l’approvazione di questa legge regionale si apre in Umbria un percorso di ascolto e forte attenzione verso le problematiche e le violazioni dei diritti delle persone con disabilità, purtroppo ampliati con l’evento della pandemia. Un lavoro importante, incentrato su un cambio di cultura verso il mondo della disabilità, che passa dal garante con il supporto di tutto il mondo associativo e dai rappresentanti delle istituzioni. L’istituzione del garante è un passo fondamentale che dimostra senso responsabilità e sensibilità verso situazioni ad oggi non più accettabili: pur parlando costantemente di vita indipendente e autodeterminazione, la realtà ci dimostra che ancora c’è molto da fare. Il mio più grande auspicio – conclude Francesca Peppucci – è che in futuro non ci sia più bisogno della figura del garante, perché vorrà dire che non ci saranno più discriminazioni e tutti indistintamente saranno messi sullo stesso piano. In Umbria il garante avrà diverse questioni da affrontare e sono certa che l’avvocato Massimo Rolla saprà svolgere al meglio questo ruolo per competenze e sensibilità».

