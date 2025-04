di Fra.Tor.

«A Prisciano non si può più vivere». Questo l’appello del ‘Comitato Prisciano Terni Est’ venerdì mattina al Circolo di quartiere dove straordinariamente è stata convocata la Seconda commissione consiliare della Regione Umbria, su richiesta proprio del Comitato, alla quale erano presenti i vertici di Arpa Umbria, i sindacati metalmeccanici, il sindaco Bandecchi e l’assessore allo sviluppo economico del Comune, l’assessore regionale all’ambiente e alcuni rappresentanti dei Arvedi-Ast.

Annuncio Pubblicitario

«Non si tratta più soltanto di polveri che danneggiano piazzali, abitazioni, tetti e auto – hanno detto i membri del Comitato – ma ai residenti è stato anche sconsigliato di montare i pannelli fotovoltaici e il sindaco Bandecchi, tramite ordinanza, ha anche interdetto le coltivazioni. Da questo incontro ci aspettiamo una buona fetta della risoluzione della problematica e questo lo chiediamo in primis per gli abitanti di Prisciano ma anche per la città tutta».

VIDEO – L’APPELLO DEL COMITATO E LE PAROLE DELL’ASSESSORE REGIONALE DE LUCA

«Assoluta attenzione da parte della Regione» è stata espressa dall’assessore regionale Thomas De Luca «nell’ascoltare tutti i soggetti in campo, l’Azienda, i cittadini e i rappresentanti dei lavoratori per discutere del cronoprogramma di intervento e risolvere definitivamente la questione ambientale di Prisciano. È chiaro che non si può più aspettare, chiediamo più attenzione da parte del Governo nazionale per garantire che quelle risorse che ad oggi sono state spese in maniera non efficace possano essere messe a disposizione per interventi che possano accompagnare la risoluzione di questi problemi».

Annuncio Pubblicitario

LE FOTO