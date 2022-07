Problemi alla vista: a Terni campagna per prevenire. Controlli anche per i bambini

Al via la campagna ‘La prevenzione non va in vacanza’ che, finanziata dalla IAPB, è sostenuta anche dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti – sezione di Terni. Il progetto ha lo scopo di informare gli utenti sulla dannosità degli agenti atmosferici: «L’estate è una stagione bellissima – spiegano dall’associazione -, tuttavia dobbiamo stare attenti allo stile di vita e agli effetti dannosi del sole per i nostri occhi».

Informazione e prevenzione

Tra il 25 luglio e il 12 agosto, la sezione di Terni dell’Unione italiana ciechi sarà protagonista di una campagna di informazione e di distribuzione di materiali in tutti i principali comuni della provincia: all’interno, gli utenti avranno modo di leggere alcuni consigli per affrontare l’estate preservando la salute e la vista. «Durante tale iniziativa – spiega l’associazione – potrà essere prenotato, chiamando i nostri uffici, un check-up visivo ortottico, destinato alla prevenzione soprattutto nei bambini. I check-up si terranno presso i locali della nostra sezione, in via Faustini 22 a Terni nel, periodo compreso tra il 1° e il 12 agosto». I check-up visivi, effettuati dalla ortottista Maria Carlotta Busatti, saranno rivolti ad identificare ed eventualmente valutare difetti sensoriali e della motilità oculare (strabismo, ambliopia). L’iniziativa si svolgerà con la supervisione del dottor Marco Ilari. Per info: 0744.402119 – [email protected]