Vende prodotti falsi alla fiera: denunciato ambulante

Centinaia di prodotti contraffatti messi in vendita, in alcuni casi riportanti marchi di lusso quali Rolex, Dior e Louis Vuitton. È accaduto in occasione della fiera di San Florido a Città di Castello: la guardia di finanza è entrata in azione sequestrando centinaia di prodotti con tanto di denunce.

Ambulante nel mirino

Le Fiamme gialle sottolineano che il soggetto denunciato operava inoltre «come ambulante in assenza delle prescritte autorizzazioni e licenze, in violazione delle norme relative al commercio. Per tale ragione, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre cinquecento articoli di bigiotteria, nuovi ed etichettati, nonché capi di abbigliamento». Il monitoraggio ha portato inoltre al sequestro di più di 200 articoli non conformi agli standard di sicurezza dettati dalla normativa nazionale ed europea. «Tali fenomeni illeciti provocano danni ai titolari dei diritti, dei marchi e dei brevetti, minacciando anche la salute dei consumatori, ed alterano le regole del mercato e della concorrenza, a discapito degli operatori economici che operano nel rispetto della legalità», chiudono i militari.