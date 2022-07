Terni, stadio-clinica: assoggettabilità Vas, inviati i documenti alla Regione

di S.F.

La verifica di assoggettabilità a Vas – Valutazione ambientale strategica – della variante urbanistica per il progetto stadio-clinica Ternana. A che punto siamo? Alla prima riunione interlocutoria della conferenza di servizi in Regione che, in attesa del completamento del check citato sopra, è in attesa per la nuova convocazione. In tal senso si registra una novità: venerdì mattina il Rup per il Comune di Terni, l’architetto Piero Giorgini, ha firmato lo specifico atto per la trasmissione della documentazione a palazzo Donini.

LE VARIANTI IN QUESTIONE – FOCUS SUPERFICI COMMERCIALI

L’avvio della procedura

Tempi lunghi. Con equilibrio massimo da parte di tutti – di mezzo ci sono le elezioni amministrative del 2023 a Terni, chiaro che questa storia inciderà nel bene o nel male per più di qualcuno – in dichiarazioni ed atteggiamenti. Veniamo al dunque: in sostanza il Comune ha dato il via libera alla trasmissione alla Regione dei documenti legati alla variante al Prg parte operativa per la realizzazione dell’opera pubblica (lo stadio) e quella privata (la clinica). Come noto a livello regionale ha la partita in mano l’ingegnere Paolo Gattini, una delle figure più rilevanti a disposizione dell’assessorato guidato da Enrico Melasecche. Da ricordare che lo stesso Comune aveva richiesto alla Regione l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas lo scorso 20 giugno. Mancava qualche pezzo.