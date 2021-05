Progetto stadio Terni, De Luca in pressing per la III° commissione

Il progetto Ternana per il nuovo stadio torna al centro dell’attenzione a livello politico. A ‘pressare’ la maggioranza di palazzo Donini è il consigliere regionale M5S Thomas De Luca: «Mozione approvata un mese fa, serve un riscontro». Richiesta la convocazione della III° commissione.

L’APPROVAZIONE DELLA MOZIONE

Il sollecito

La richiesta formale dell’esponente pentastellato arriva ad un mese dal via libera alla mozione che impegnava l’assemblea legislativa ad intraprendere un percorso volto a verificare, con audizioni in terza commissione consiliare, i soggetti istituzionali e il proponente del progetto in merito all’iter che intende seguire per la costruzione del nuovo stadio della Ternana alla presenza degli assessori competenti. «L’approvazione – scrive De Luca – della mozione è stata senza dubbio un passo importante, anche se dal comportamento di molti consiglieri abbiamo visto che la strada è in salita. Il progetto clinica/stadio presentato da Bandecchi non drena ulteriori fondi pubblici verso la sanità privata ma si limita a mantenere la spesa attuale ridistribuendo i posti letto delle case di cura oggi del tutto sbilanciati verso una sola parte della regione. Non è sicuramente quanto fatto dalla Lega durante la pandemia, che ha usato le risorse aggiuntive concesse dal governo per fare nuove convenzioni dirottando risorse pubbliche verso i privati piuttosto che pensare al potenziamento del sistema sanitario regionale. Ad un mese di distanza dall’approvazione della mozione che riguarda il progetto di riqualificazione dello stadio Liberati di Terni, auspico un sollecito riscontro da parte della maggioranza».