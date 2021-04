Terni, progetto stadio: consiglio mercoledì

Mercoledì 21 aprile a partire dalle 15.30. Questa la data scelta per il consiglio comunale straordinario utile alla discussione – tre i rinvii in precedenza – dello studio di fattibilità legato al progetto stadio presentato dalla Ternana Calcio: la convocazione è stata protocollata venerdì mattina in seguito alla richiesta partita dai gruppi consiliari della maggioranza. Non sarà l’unico punto all’ordine del giorno.

LA CONVOCAZIONE PER IL 21 APRILE: TUTTI I PUNTI (.PDF)

12 APRILE, L’ENNESIMO RINVIO CON BAGARRE POLITICA

C’è anche la vertenza Treofan

Appuntamento fissato dalle 15.30 alle 19.30 e, con ogni probabilità, sarà interamente dedicato alla questione stadio. Nel caso si esaurisse la discussione, spazio – in ordine – all’atto di indirizzo presentato dalle minoranze sulla vertenza Treofan e l’impegno della Regione per la rinascita del polo chimico ternano e il sostegno alle imprese commerciali del territorio in merito alla tassa sulla pubblicità e la Tosap (depositato il 7 maggio 2020 dal consigliere di Senso Civico Alessandro Gentiletti).