Terni, progetto stadio: slitta di nuovo confronto in consiglio

‘Maratona’ sull’istituzione della consulta giovanile e niente da fare per il confronto sull’atto proposto – poi aggiornato nel corso del tempo – dal consigliere Doriana Musacchi sulla riqualificazione del ‘Liberati’. Ci sarà ancora da attendere per trattare l’atto di indirizzo depositato lo scorso 29 luglio 2020 in relazione al progetto del nuovo ‘Liberati’ in combinata con la realizzazione di una clinica privata nell’area Ternanello.

«Dare massimo impulso per far proseguire nel pieno rispetto della procedura amministrativa legali prevista, tutte le operazioni già iniziate con i soggetti competenti assicurando tempi certi e trasparenza nelle comunicazioni, in modo da rendere la cittadinanza coesa e consapevole dell’importanza dei progetti». Questo l’input dell’esponente del Gruppo Misto, polemica a fine marzo quando le fu negata la possibilità di ‘scambio’ di punti all’ordine del giorno per poterne parlare. «L’atto è per tenere unito il consiglio. Non servono le discussioni, non è tecnico. Leggetelo», l’ennesimo input rivolto ai colleghi dell’assise in seguito allo stop odierno.

Nelle quattro ore di consiglio c’è stato spazio solo per la consulta giovanile: gli oltre venti emendamenti sono stati presentati – nonché votati – singolarmente. Poi alle 19.40 la richiesta di Emanuele Fiorini (Forza Centro): «Prolunghiamo fino alle 24 per discutere anche dello stadio della Ternana, il consiglio non può durare solo quattro ore». E successivo appello di Alessandro Gentiletti (Senso Civico): «Fare uno sforzo per i tifosi e per la squadra. Noi lo abbiamo eliminando alcuni emendamenti, senza ostruzionismo». Niente da fare: 9 sì (l’opposizione in sostanza), 19 contrari e 2 astenuti. A ribattere è stato Mirko Presciuttini (Lega): «Stiamo cadendo nei giochi sleali della minoranza. Facciamo un consiglio straordinario sul tema, vediamo se votate». Ma servono le firme dei consiglieri in un tempo massimo di venti giorni e il Francesco Maria Ferranti (FI) glielo fa notare. «Lei ha permesso un intervento politico su un ordine dei lavori», l’attacco di Federico Pasculli (M5S) nei confronti del presidente del consiglio. Un paio di minuti ‘caldi’ e si ritorna sull’argomento consulta fin oltre le 20, quantomeno per chiudere il primo punto all’ordine del giorno.