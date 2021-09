‘Progetto Vita Terni’, un defibrillatore in piazza Duomo

Prosegue il percorso per realizzare ‘Terni città cardioprotetta’. Sabato pomeriggio – dalle 17 alle 23 – si terrà la seconda edizione di ‘Vita nelle tue mani’, l’iniziativa che lo scorso anno coinvolse oltre 7 mila persone: l’appuntamento è fissato in piazza Duomo, dove sarà possibile esercitarsi su manichini nel massaggio cardiopolmonare, imparare ad utilizzare il defibrillatore, effettuare le manovre di disostruzione ed imparare tutte quelle manovre semplici e sicure che, in caso di arresto cardiaco, debbono essere fatte in attesa del soccorso dei professionisti sanitari. Alle 17.30 sarà installato nell’area un defibrillatore semiautomatico, utile per l’intera cittadinanza.

Progetto Vita Terni

‘La vita nelle tue mani’ è una delle iniziative che rientrano nell’ambito del ‘Progetto Vita Terni’, di cui sono project manager Marisol Flores e Gino Venturi con partneriato che coinvolge più di cento soggetti pubblici e privati: «Tante le attività – viene sottolineato – sino ad ora svolte. I corsi Blsd realizzati, le iniziative nelle scuole, il suggestivo ed innovativo progetto ‘From Sky To Heart’ con la realizzazione di un drone capace di far arrivare il defibrillatore in pochi minuti sul luogo dell’evento; è in corso anche, d’intesa con il servizio regionale del 118, la mappatura della presenza di defibrillatori sul territorio e l’organizzazione della rete dei primi soccorritori».

L’obiettivo ed i test gratuiti

Lo scopo è di «mettere in condizione sempre più cittadini di saper intervenire in modo tempestivo ed adeguato in caso di arresto cardiaco improvviso. Infatti in tal modo è possibile salvare la vita 8 volte su 10 a chi, e solo in Italia sono oltre 60 mila ogni anno, è colpito da arresto cardiaco improvviso; è anche importante la prevenzione e proprio per sottolineare questo sabato sarà anche possibile gratuitamente per i cittadini effettuare il test glicemico, la misurazione arteriosa, il controllo del colesterolo e l’elettrocardiogramma». Sabato pomeriggio il personale del 118 simulerà anche il soccorso ad un paziente con infarto del miocardio, patologia in cui il fattore tempo può fare la differenza e salvare la vita: «In particolare la realizzazione informatica della rete, unitamente all’adeguamento tecnologico a disposizione di tutte le ambulanze del 118 (cardiomonitor multiparametrici di ultima generazione, dotati di modem per la teletrasmissione) consentono all’equipaggio intervenuto per un dolore toracico di eseguire un elettrocardiogramma e di inviarlo direttamente dal luogo del soccorso alla cardiologia dell’ospedale Santa Maria di Terni, dove è presente un laboratorio di emodinamica. Qualora il cardiologo confermi la diagnosi di infarto Stemi, il paziente viene trasportato in sicurezza direttamente in cardiologia per l’esecuzione dell’intervento di rivascolarizzazione d’urgenza. L’esecuzione tempestiva di questo intervento consente la riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti cui questi pazienti vanno incontro». Saranno presenti il vescovo Giuseppe Piemontese, il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino e il presidente della fondazione Carit Luigi Carlini. ‘La vita nelle tue mani’ vede la collaborazione di FarmaciaTerni, Usl Umbria 2 con il servizio del 118, ambuLAIFE, il servizio civile universiale Adoc nel cuore, il corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana, il comitato Cri di Avigliano Umbro, l’Aps Pandora e l’Aps Aiutarella con il contributo della fondazione Carit.